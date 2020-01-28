Прибайкальский район, Бурятия, , 14:28 — REGNUM Структурные подразделения Прибайкальской районной больницы в Бурятии нуждаются в обеспечении новым медицинским оборудованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики по итогам проведённой проверки.

В частности, многочисленные нарекания вызвало стоматологическое оборудование.

«Кабинеты стоматолога в поликлинике с. Турунтаево, Ильинской участковой больнице, Туркинской амбулатории врача общей практики оснащены стоматологическими установками, пришедшими в негодность и подлежащими списанию», — отметили в надзорном органе.

Кроме того, требуют замены два аппарата искусственной вентиляции лёгких реанимационного отделения больницы села Турунтаево. Прокурор потребовал обязать минздрав республики обеспечить больницы оборудованием. Судья эти требования удовлетворил.

Добавим также, ранее следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления капитального строительства Бурятии из-за контракта на поставку оборудования в республиканской онкодиспансер. Как сообщало ИА REGNUM, чиновника обвиняют в подлоге документов.

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