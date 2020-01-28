Раменское, Московская область, , 14:41 — REGNUM Жительница Москвы получила два года колонии общего режима за ложные сообщения о взрывных устройствах. Соотвествующий приговор вынес Раменский городский суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, в феврале 2019 года в течение десяти дней женщина пять раз обращалась в экстренную службу «112», сообщая о заложенных взрывных устройствах в трех домах деревни Островцы.

«Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — отметила Петрова.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Решением Раменского городского суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.