Раменское, Московская область, 28 января 2020, 14:41 — REGNUM Жительница Москвы получила два года колонии общего режима за ложные сообщения о взрывных устройствах. Соотвествующий приговор вынес Раменский городский суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, в феврале 2019 года в течение десяти дней женщина пять раз обращалась в экстренную службу «112», сообщая о заложенных взрывных устройствах в трех домах деревни Островцы.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Решением Раменского городского суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.