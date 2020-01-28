Новосибирск, , 14:09 — REGNUM Пассажирский самолёт Embraer, у которого отказали закрылки, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту. Решение принято экипажем.

«В 17:42 (13:42 по мск) посадка по решению экипажа», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирском аэропорту «Толмачёво» была объявлена тревога — вернулся самолёт, вылетевший в Екатеринбург. У судна не убрались закрылки.

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