Москва, 28 января 2020, 13:54 — REGNUM В регионы России доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Также в региональных организациях ведомства определен алгоритм лабораторной диагностики коронавируса. Продолжается мониторинг населения с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ).
По результатам мониторинга, больных превышения среднемноголетних уровней заболеваемости пневмонией не наблюдается. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не выявлено.
Как сообщало ИА REGNUM, число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Китае выросло до 4515 человек.
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