Белокуриха, Алтайский край, , 13:49 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника — лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, разрешившего КАУ «Алтайлес» вырубить деревья природном парке краевого значения «Предгорье Алтая».

Как пояснила сегодня, 28 января, старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), в котором подследственный полностью сознался.

Следователями установлено, что в 2017 и 2018 гг. чиновник, достоверно зная о том, что на территории выделов Белокурихинского участкового лесничества, находящихся в природном парке (Смоленский район Алтайского края), запрещено проведение проходных рубок, от имени министерства природных ресурсов и экологии заключил с КАУ «Алтайлес» договор купли-продажи, который привёл к вырубке деревьев. Ущерб государству составил более одного миллиона 800 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Теперь уже бывшего чиновника ждёт суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное уголовное дело рассматривают сейчас и в Приангарье. Там за решётку попал теперь уже бывший начальник лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его обвиняют в том, что он достоверно знал о незаконности сплошной вырубки леса в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.

Читайте также: Экс-министр лесного комплекса Приангарья оставлен под арестом