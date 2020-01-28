Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону из-за коммунальной аварии без тепла остались жилые дома и соцобъекты. Об этом ИА REGNUM сообщили у городском управлении по делам ГО и ЧС 28 января.

Пока специалисты ликвидируют порыв теплотрассы по улице Седова, батареи остыли в 98 жилых домах и 12 социальных объектах.

«К ликвидации аварии привлечено две аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе девяти человек и семи единиц спецтехники. Работы планируется завершить до 21:00 мск 28 января», — уточнили в управлении.

Ранее без холодной воды из-за аварии осталось садоводческое товарищество.

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