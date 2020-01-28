Уфа, , 13:47 — REGNUM Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 27 января в частном доме на ул. Рабочая в деревне Майгашля Белорецкого района.

Прибыв на место происшествия огнеборцы зафиксировали, что огнем объят деревянный дом размером 6×8 м. Сообщается, что во борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

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