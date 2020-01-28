Улан-Удэ, , 13:31 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать полное содействие Следственному управлению СКР по республике в расследовании дела по поставке медицинского оборудования в Республиканский онкологический диспансер. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

«Министерству строительства и Управлению капитального строительства поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства республики. Его подозревают в служебном подлоге при выполнении контракта с коммерческой фирмой на сумму 96,7 млн рублей.

Компания должны была поставить и смонтировать оборудования для онкодиспансера. Однако, по данным следствия, чиновник подписал и заверил печатью товарную накладную о поставке и установке оборудования, хотя фактически условия договора выполнены не были.

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