Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор экс-полицейскому. Бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, сотрудник полиции обманул женщину о якобы «наличии возбуждённого в отношении неё уголовного дела». Прекратить уголовное преследование «оборотень в погонах» пообещал за 800 тыс. рублей. Однако при передаче денег был задержан силовиками.

Суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.