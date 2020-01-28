Уфа, , 12:56 — REGNUM Мужчина в Уфе растратил имущество предприятия на сумму более 34 миллионов рублей. Об этом 28 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что с 2016 по 2018 годы мужчина подделал подписи учредителя на документах, в которых последний якобы дал ему свое согласие на распоряжение имуществом компании.

На основании фальсифицированных документов, мужчина незаконно переоформил четыре АЗС, две автомашины и два полуприцепа на сумму более 26 млн рублей на фирму, директором и единственным работником которой являлась его супруга.

Помимо этого, обвиняемый оформил на себя и своих родственников четыре автомашины на сумму порядка восьми миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и растраты с использованием своего служебного положения в крупном размере. Отмечается, что 60-летний бывший директор компании свою вину не признал.

На имущество был наложен арест. Все объекты, кроме одной автомашины, были возвращены учредителю компании. В результате суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

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