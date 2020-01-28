Кемерово, , 12:43 — REGNUM В кемеровских Осинниках снег с крыши дома рухнул на выходящую из подъезда женщину с годовалым ребёнком. Инцидент произошёл днём 24 января, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

«При выходе из подъезда на санки, в которых находился ребёнок, с крыши упал снег, травмировав девочку», — уточнили в ведомстве, отметив, что у годовалой девочки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, её состояние оценивается как средней тяжести.

Ребёнок был доставлен в одну из больниц города Новокузнецка.

Следователи начали доследственную проверку. Они изучат документацию управляющей компании, которая обслуживает дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.