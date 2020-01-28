Улан-Удэ, , 12:40 — REGNUM В Бурятии выросли показатели смертности и травматизма при пожарах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, за неделю с по 26 января на территории республики произошло 50 пожаров.

При этом погибли шесть человек, травмированы четверо. В основном причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнём при курении.

«По этой причине в период с 20 по 26 января погибли 5 человек, 1 был травмирован. По причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей были травмированы 2 человека», — отметили в агентстве.

Всего с начала года зарегистрировано 196 пожаров, жертвами которых стали 15 человек. Это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда погибли семь жителей.

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