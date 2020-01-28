Воронеж, , 12:25 — REGNUM В Воронеже перед судом предстанет уроженец Тульской области, который под видом «сотрудника спецслужб» брал взятки. 49-летний уроженец города Суворов обвиняется в покушении на мошенничество, сообщила ИА REGNUM 28 января старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

По данным следствия, мужчина, зная о том, что племянник его знакомого хочет поступить в Академию ФСБ России, сообщил ему, что сам — в прошлом сотрудник спецслужб, имеет связи и может помочь племяннику в поступлении. За «услуги» обвиняемый попросил 350 тыс. рублей. В декабре 219 года сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области задержали мужчину при получении денег.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. Также следствием собрана доказательная база, дело направлено в суд.