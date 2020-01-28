Томск, , 12:23 — REGNUM В Томске Госжилнадзор усилит контроль за деятельностью УК по очистке кровель и дворов от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Уточняется, что эти меры связаны с участившимися жалобами томичей на нависание снега с крыш жилых домов. А на днях в Томске снежная масса упала с кровли здания торгового центра на женщину с ребёнком.

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«Мы видим, что управляющие организации в целом выполняют свои обязанности по очистке кровель и придомовых территорий от снега, но не в полной мере и не все», — прокомментировал замначальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов.

Как сообщало ИА REGNUM, снег с крыши торгового центра в Томске упал на женщину с шестимесячным ребёнком 25 января. В облпрокуратуре подчеркнули, что видимых повреждений у пострадавших нет, состояние здоровья ребёнка контролируют медики. Проводится проверка.

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