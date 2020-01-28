Батайск, Ростовская область, , 12:21 — REGNUM Житель Хабаровского края, оставивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», даёт показания следователям. Об этом сообщает 28 января пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летний мужчина явился к следователям в городе Батайске Ростовской области. 26 января его сыновей семи и пяти лет обнаружили одних в аэропорту. В рюкзаках детей лежали документы и записка от отца о тяжелом материальном положении семьи.

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