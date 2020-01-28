Барнаул, , 12:17 — REGNUM В алтайские населённые пункты, жители которых терпят бедствие в результате сильных снегопадов, везут продовольствие. Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сегодня, 28 января, автомобили с продуктами питания, хлебом, водой и товарами первой необходимости отправились в Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский районы.

Как отмечают в ведомстве, по пути следования продукты будут поставлены в райцентры. В труднодоступные для автомобилей населенные пункты доставка продуктов питания и воды будет осуществляться специальной техников МЧС и органами местного самоуправления.

Напомним, этой зимой в Алтайском крае выпало неимоверно много снега. Во многих населённых пунктах транспортного сообщения нет уже больше недели. Но, по признанию начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, ситуация уникальной не является: аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000/2001 и 2016/2017 годов.

Ранее сообщалось, что жителям нескольких сёл Третьяковского района Алтайского края из-за сильных снегопадов не могут доставить продукты, а тех, что доставили, оказалось катастрофически мало.

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