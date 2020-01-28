Токио, , 12:12 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии. Об этом сообщает 28 января агентство Kyodo со ссылкой на японский минздрав.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като отметил, что очередной случай заражения не имеет отношения к лицам, которые недавно прибыли в страну из КНР.

16 января минздрав Японии подтвердил первый случай проникновения в страну пневмонии нового типа. Тогда коронавирус привёз из Китая местный житель, он прибыл из города Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии новую пневмонию, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV, включили в официальный список инфекционных болезней. Таких больных разрешено принудительно госпитализировать.

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