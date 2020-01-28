Село Нижнедевицк, Воронежская область, , 12:10 — REGNUM Уголовное дело о получении ожогов 11-месячной девочкой при пожаре в частном доме в Нижнедевицком районе Воронежской области передано в Следственное управление Следственного комитета по региону. Дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка ранее возбудила полиция, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Как уточнила Мануковская, следователи установят все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Также следователи продолжают проверку в отношении органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января при пожаре в частном доме села Скупая Потудань Нижнедевицкого района ожоги получила 11-месячная девочка. Сейчас ребёнок находится в больнице. Известно, что семья, в которой воспитывалась пострадавшая, до 21 ноября 2019 года состояла на профилактическом учете в КДН администрации Нижнедевицкого района Воронежской области.

Об этом ранее: Под Воронежем 11-месячная девочка получила тяжёлые ожоги при пожаре