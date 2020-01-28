Кольчугино, Владимирская область, 28 января 2020, 12:08 — REGNUM В Кольчугинском районе Владимирской области была ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотиков, сообщил портал «Губерния-33».
Задержанная сотрудниками ФСБ группа людей занималась производством и сбытом наркотиков. В ходе оперативных действий в нарколаборатории было изъято более 57 кг готового наркотика и более 100 кг вещества, необходимого для его производства.
Члены группы задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.