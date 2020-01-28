Триполи, , 12:26 — REGNUM Представители гуманитарных агентств, действующих в Средиземном море, сообщили о спасении порядка 500 мигрантов, произведенном в течение последних 72 часов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящее время мигранты, прибывшие из Ливии, ищут безопасные убежища на Мальте и в Италии.

В соответствии с заявлениями организаций «Врачи без границ» (MSF) и SOS Méditerranée, некоторые из спасенных мигрантов пострадали от переохлаждения и обезвоживания.

«Когда мы приблизились, было очевидно, что люди были очень обеспокоены и паниковали. Они находились в открытом море в течение 22 часов, многие из них пострадали от переохлаждения и обезвоживания. Другие подверглись воздействию горючего, что впоследствии может привести к ожогам на коже», — рассказала принявшая участие в одной из операций медсестра «Врачей без границ» Кэтрин.

Представитель MSF заявил, что, несмотря на плохую погоду, лодки с мигрантами продолжают покидать Ливию. Со своей стороны, мигранты сообщили репортерам об ухудшении ситуации с безопасностью в Ливии.

По словам репортеров, международное соглашение о перемирии между признанным ООН правительством национального согласия в Триполи и командующим повстанцами Халифой Хафтаром было нарушено.