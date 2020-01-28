Барнаул, , 12:01 — REGNUM Из-за большого количества снега в Барнауле стали реже ходить трамваи. Как сообщает ГТРК «Алтай», в социальных сетях люди жалуются, что вынуждены проводить на остановках полчаса, час, а то и два.

Главный инженер МУП «Горэлектротранс» Александр Возный пояснил, что причина в вихревом потоке, которым в метель забивается нижняя часть вагона под тележками.

«Набивается, утрамбовывается снег, в дальнейшем происходит естественное подтаивание снега, капельки воды просачиваются в электрооборудование, приводят к короткому замыканию», — пояснил дорожник. По его словам, в авральном режиме депо работает с конца декабря и всё равно не справляется с таким количеством поломок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтае идут почти месяц. В середине января 2020 года водители городского электротранспорта обратились с к властям Барнаула из-за неочищенных от снега дорог, пешеходных переходов и остановок. В открытом видеообращении обеспокоенные безопасностью пассажиров транспортники наглядно продемонстрировали неудовлетворительную работу коммунальщиков.

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