Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Правительство Грузии временно прекратит прямые авиарейсы между Грузией и Китаем и эвакуирует своих граждан из Уханя, который является эпицентром распространения коронавируса. Соответствующие заявления сделали 28 января министры экономики и здравоохранения.

По информации министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в стране создана координационная группа, в которую входят представители министерства экономики, минздрава и других ведомств и которые делают все для проведения в стране необходимых превенционных мероприятий.

«Пассажиры из Китая проходят скрининг, но я думаю, что нам придется принять решение и временно приостановить авиарейсы из Китая. Хотя оснований для паники в настоящее время нет и Грузия отнесена к наименее опасной зоне, такое решение необходимо для того, чтобы мы были спокойны», — заявила журналистам Турнава.

По информации министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерины Тикарадзе, 28 января, во второй половине дня состоится встреча координационной группы, на которой будет принято решение по вопросу эвакуации граждан Грузии из Уханя.

Она также подчеркнула, что в Грузии проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения возможности распространения в стране коронавируса.

«Мы включены в превенционные мероприятия вместе со Всемирной организацией здравоохранения и делаем все необходимое», — заверила журналистов министр здравоохранения.

На данный момент, по информации Агентства гражданской авиации, из Китая в Грузию было отменено всего два авиарейса, но связано это было не с коронавирусом, а с новогодними праздниками в самом Китае. Остальные рейсы между Грузией и Китаем выполняются по расписанию, что вызывает тревогу у населения Грузии. Признаки такой тревоги уже проявились в настороженном отношении населения к иностранцам с «китайской» внешностью.