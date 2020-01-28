Наблус, Палестина, , 12:00 — REGNUM Неизвестные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан подожгли здание палестинской школы, об этом 28 января сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел к югу от города Наблус, группа злоумышленников проникла на территорию учебного заведения и устроила там поджог.

«Огонь вспыхнул по всему классу», — заявил журналистам представитель управления Наблуса по образованию Лияд Авад, добавив, что преступники выкрикивали расистские лозунги.

Напомним, беспорядки и столкновения на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан происходят с печальной регулярностью. Причиной антагонизма палестинцев и израильтян служит спорный характер территорий, на которых они проживают.

Международное сообщество стоит на стороне Палестины, признавая оккупационный характер власти Израиля над территориями к западу от реки Иордан.

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