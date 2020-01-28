Воронеж, , 11:54 — REGNUM Более двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Воронежа только за последние сутки 27 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В шести случаях мошенничества были совершены бесконтактно — по телефону или в Сети.

Так, 64-летняя жительница Воронежа лишилась 618 тыс. рублей после того, как разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. К ней поступил звонок от неизвестного, который представился военнослужащим и заявил о намерении снять квартиру. Далее мужчина заявил, что ему для отчётности якобы необходим банковский чек об оплате и предложил перевести женщине деньги через банкомат. Женщина сообщила ему персональные данные банковской карты, после чего с её счёта была списана значительная сумма.

Полиция возбудила по данному факту, а также по другим случая мошенничества уголовные дела, ведётся следствие. Полицейские просят граждан быть осторожнее и не сообщать персональные данные карты.