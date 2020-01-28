Владикавказ, , 11:51 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Происшествие случилось вечером 27 января в Правобережном районе. На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись два автомобиля — LADA Granta и Toyota FJ Cruiser, пишет портал «15-ый Регион»

В результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественной автомашины, водитель иномарки доставлен в больницу. По данным МВД, водитель «Лады» не уступил дорогу «Тойоте», совершая поворот со стороны селения Брут.

Ряд местных СМИ сообщает, что погибшие в ДТП были мужем и женой из села Хумалага, у них остались дети.

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