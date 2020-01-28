Чадан, , 11:50 — REGNUM В городе Чадан Дзун-Хемчикского района Тувы продолжаются работы по ликвидации последствий подъёма грунтовых вод. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, прорыт водоотводной канал для локализации грунтовой воды от надворных построек и подвальных помещений.

Для местных жителей спасатели организовали подвоз питьевой воды, медики проводят обход жителей.

«Приведены в готовность 4 пункта временного размещения, на одном из них размещено 11 детей», — отметили в ведомстве.

Напомним, паводок начался 26 января из-за перемерзания русла реки Чадан, который вызвал повышение уровня в т.ч. грунтовых вод. Как сообщало ИА REGNUM, в зоне подтопления всего оказались 15 домов, в которых проживают более 170 человек. В городе объявлен режим ЧС районного масштаба.

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