Кемерово, , 11:49 — REGNUM Кемеровский областной суд рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фигуранты дела, экс-начальник МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главый инспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев, просили о смягчении меры пресечения.

«В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом был разрешён вопрос о законности и обоснованности постановления Центрального районного суда Кемерова в части избрания меры пресечения в отношении обвиняемых, — говорится на сайте суда. — По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда Кемерова от 19 декабря 2019 года в отношении Мамонтова, Терентьева без изменения с уточнением срока содержания под стражей Терентьева Г. Н. на 6 месяцев — до 10 июня 2020 года. Апелляционные жалобы обвиняемых и их адвокатов оставлены без удовлетворения».

Таким образом, ближайшие шесть месяцев они оба проведут под стражей.

Напомним, Терентьев и Мамонтов проходят по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.