Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Ростовские коммунальщики и спасатели устранили последствия урагана, бушевавшего в областном центре 25 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 28 января.

«Поисково-спасательные силы приняли участие в 25 случаях устранения упавших и аварийных деревьев и веток, выезжали на демонтаж 24 конструкций. Пострадавших и погибших в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений людей — не зафиксировано», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что в экстренные службы города 25 января от жителей поступило 60 звонков. Наибольшее количество сообщений принято от горожан, проживающих в Пролетарском, Октябрьском и Советском районах.

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