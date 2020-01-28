Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Чебоксар по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение материалов с порнографическими изображениями в том числе несовершеннолетних с использованием сети интернет»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в 2019 году несколько месяцев обвиняемый с использованием торрент-программы распространял файлы с порнографическими изображениями, в том числе с участием несовершеннолетних.

В преступлении мужчина признался. Также его причастность доказывает результат проведенной психолого-искусствоведческой экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бурятии опубликовал более 1,3 тыс. порнографических видеороликов в социальной сети, где он зарегистрировался под вымышленным именем. Доступ к странице был открыт для всех пользователей. Уголовное дело передано в суд, максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы.