Кемерово, , 11:32 — REGNUM В Кемерове полицейские задержали 17-летнего подростка с пистолетом ТТ и десятью патронами к нему, сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«Исследование показало, что пистолет и патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для производства стрельбы», — уточнили в ведомстве.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция по ч.1 ст. 222 УК РФ — лишение свободы до четырёх лет.