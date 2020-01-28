Москва, , 11:53 — REGNUM Операторов сотовой связи в России нужно обязать блокировать сигналы с подменённых номеров. К этому 28 января призвал заместитель начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, полковник Олег Колтунов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хотел бы предложить ряд вопросов для рассмотрения на законодательном уровне. Первое: блокировка операторами сотовой связи входящих и исходящих соединений, использующих подмену номера. Второе — о внесении мер ответственности за использование третьими лицами чужих банковских карт и счетов», — отметил Колтунов.

Также полицейский попросил депутатов Московской городской думы рассмотреть вопрос о создании упрощенной формы информационного взаимодействия между противниками киберпреступлений в лице государства и бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве объявили о резком росте киберпреступности