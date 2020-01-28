Горно-Алтайск, , 11:25 — REGNUM В середине зимы на Алтае обнаружили живых клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, трёх членистоногих на анализ принесли в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай 24 января.

Как отмечается, их сняли с коров в Майминском районе. Специалисты отмечают, что это не уникальный случай в регионе.

«Так, 23.01.2001 . в Усть-Коксинском районе заболел сибирским клещевым тифом с яркой клинической картиной владелец животноводческой стоянки после укуса иксодового клеща. Клещ «проснулся» в теплом хлеву зимой», — сообщили в управлении.

Клещи могут представлять угрозу не только для людей, но и для животных, которые могут заразиться анаплазмозом, эрлихиозом или Ку-лихорадкой.

Напомним, с весны до сентября 2019 года в республике зарегистрировали 3839 пострадавших от присасывания клещей. Как сообщало ИА REGNUM, это больше, чем за весь 2018 год, когда клещи покусали 3561 человек.

Добавим также, что январь на Алтае выдался тёплый. По данным Алтайского гидрометцентра, днём 25 января температура на территории республики поднималась до трёх градусов тепла.

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