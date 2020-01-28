Старый Оскол, Белгородская область, , 11:25 — REGNUM Молодой человек скончался во время игры в теннис в городе Старый Оскол Белгородской области. Мужчине было 33 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на паблик «Официальный Старый Оскол».

Известно, что несколько игроков арендовали корт 26 января в теннисном центре «ТенХаус». Во время игры мужчине стало плохо и он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Игрок приехал в Старый Оскол из Белгорода.