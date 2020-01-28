Красноярск, , 11:17 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки задержан в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после убийства 16-летней жительницы поселка Пинчуга Богучанского района края. Следователи установили подозреваемого.

По версии следствия, девушка пропала без вести в июне 2016 года после вечерней прогулки с друзьями. В октябре 2017 года в посёлке на территории заброшенного домовладения нашли закопанные останки несовершеннолетней. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей.

Опрос свидетелей позволил выйти на след 24-летнего жителя этого же села. Он стал подозреваемым в убийстве школьницы. В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он убил девушку из-за того, что она отказалась вступить с ним в интимную связь.

Подозреваемый задержан, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице.