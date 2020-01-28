Змеиногорск, Алтайский край, , 11:12 — REGNUM Терпящие бедствие из-за сильных снегопадов подписчики газеты «Змеиногорский вестник» возмущены словами дорожников, объявивших о бессмысленности расчистки дороги в метель.

Снежный плен Алтайского края Цитата из видео

«Курьинские дорожники пробили дорогу до Саввушки один раз и поддерживают, несмотря на то, что метет так же, как и везде. Сочувствуем всем, и дорожникам и руководству, ведь ситуация сложная, природа не уступает. Благодарим МЧС за помощь, военным спасибо огромное за то, что откликнулись.

Да, хлеб привозят, кто-то успевает купить, кто успеет выбраться и дойти (доползти даже) до магазина. Лекарства кое-какие остались в аптеке, вода по ниточке есть. Но! Люди нуждаются в помощи врачей, кто-то — змеиногорских, а у кого-то талоны и операции назначены в барнаульских клиниках, в село не могут добраться мужья с вахт, у кого-то пропадают билеты на авиарейсы, и еще много-много экстренных каких-то ситуаций.

И если погода будет такая до весны, что же делать? Я, например, тоже хочу жить, хочу получать лечение! И мне страшно слышать, что нет смысла чистить дорогу, пока метёт!» — написала одна из участниц обсуждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются почти месяц. Ситуация усугубляется погодными условиями: коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, снова заметает снегом. Алтайский спикер Александр Романенко не исключил, что такое будет продолжаться до марта — апреля.

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