Уфа, , 11:10 — REGNUM Водителя грузового автомобиля зажало в кабине во время дорожной аварии в Уфе. Об этом 28 января сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 28 января в районе ул. Путейской, 25, корп. 3. При столкновении фуры и манипулятора у водителя манипулятора зажало ногу.

На место аварии выехали сотрудники экстренных служб. Спасатели ПСО Уфы при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его врачам.

В настоящее время оперативные службы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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