Харьков, Украина, , 11:07 — REGNUM В Харькове на станции метро задержали молодого мужчину, у которого при себе была граната, сообщил 28 января ресурс NewsRoom со ссылкой на собственные источники в полиции.

Инцидент произошёл на центральной станции метро «Площадь Конституции». В полиции пообещали позже прокомментировать произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве дворник нашла гранату и спрятала в подсобное помещение, чтобы позже сдать её в металлолом.

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