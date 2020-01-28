Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 11:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено ОМВД России по Грибановскому району Воронежской области в связи с гибелью четырёх жителей Дагестана в ДТП 25 января. Прокуратура признала возбуждение дела законным, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 28 января.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления», — прокомментировал прокурор Грибановского района Юрий Козлов.

В ГУ МВД добавили, что в рамках расследования уголовного дела назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, а также автотехническая.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 25 января на территории Грибановского района — на 607 км автодороги «Москва-Астрахань». Автомобиль «Лада Приора». 134 регион, под управлением 27-летнего водителя на высокой скорости вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «ГАЗ-2834РЕ», 34 регион, под управлением 34-летнего водителя. На месте погибли водитель «Приоры» и трое его пассажиров, все — жители Республики Дагестан. Водитель второго автомобиля госпитализирован с ранениями.

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