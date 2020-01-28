Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 28 января 2020, 11:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено ОМВД России по Грибановскому району Воронежской области в связи с гибелью четырёх жителей Дагестана в ДТП 25 января. Прокуратура признала возбуждение дела законным, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 28 января.
В ГУ МВД добавили, что в рамках расследования уголовного дела назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, а также автотехническая.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 25 января на территории Грибановского района — на 607 км автодороги «Москва-Астрахань». Автомобиль «Лада Приора». 134 регион, под управлением 27-летнего водителя на высокой скорости вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «ГАЗ-2834РЕ», 34 регион, под управлением 34-летнего водителя. На месте погибли водитель «Приоры» и трое его пассажиров, все — жители Республики Дагестан. Водитель второго автомобиля госпитализирован с ранениями.
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