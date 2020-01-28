Самара, , 10:58 — REGNUM Один человек погиб во время дорожного происшествия с КАМАЗом на трассе Самара-Оренбург. Об этом 27 января сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на 44 км трассы Самара-Оренбург в районе сельского повеления Просвет. Столкнулись ехавшие на встречу друг другу автомобили Лексус и КАМАЗ.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Для его деблокирования из салона автомобиля спасатели применили гидроинструмент.

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