Москва, , 11:13 — REGNUM В 2019 году в Москве существенно выросло количество преступлений, совершенных дистанционно. Об этом 28 января заявил заместитель начальник управления уголовного розыска ГУВД Москвы, полковник Олег Колтунов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проблема борьбы с киберпреступностью перешла за рамки узких форматов. В мире около 40 млн киберпреступников. Потери мировой экономики в 2022 году могут достичь 8 млрд долларов. Противоправная деятельность, связанная с электронными операциями, относится к преступлениям совершаемых дистанционным способом, то есть совершаемых без непосредственного контакта с потерпевшим», — отметил полицейский.

По его словам, хищение дистанционным способом — один из самых распространённых видов преступлений в Москве. При этом, с 2015 года наблюдается ежегодный рост данной категории преступлений.

«Анализ оперативной обстановки на территории Москвы за 2019 год показывает рост этих преступлений. Их доля в массиве общеуголовных составляет 17%. За 2019 год количество зарегистрированных хищений, совершенных дистанционно, увеличилось на 79%, кражи с банковских карт — на 249%. Несмотря на то, что количество выявленных лиц увеличилось на 100%, раскрыто более 2 тысяч преступлений, раскрываемость данных преступлений составляет всего 10%», — сказал Колтунов.

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