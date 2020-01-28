Тегеран, , 10:50 — REGNUM В Иране в результате аварии с участием автобуса погибли девять человек. Об этом 28 января со ссылкой на медиков сообщает агентство Tasnim.

Кроме того, в результате аварии пострадали 18 человек. ДТП произошло в центральной иранской провинции Исфахан. Сообщается, что автобус ехал из Тегерана в Шираз, который располагается на юге страны.

Обстоятельства аварии пока не сообщаются.

Напомним, днём 26 января в Кургане произошла массовая авария с участием четырёх машин и автобуса. В дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

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