Змеиногорск, Алтайский край, , 10:47 — REGNUM Журналисты «Змеиногорского вестника» выяснили, что сегодня, 28 января, из-за снегопадов оказалась разорванной последняя ниточка, связывавшая алтайский город Змеиногорск с внешним миром.

По их словам, если дорожники объявили о закрытии дороги от села Староалейское до Горняка, то получается, что дороги через Саввушку на Курью и далее на Барнаул из Змеиногорска нет. На Рубцовск трасса закрыта.

На что начальник филиала «Змеиногорский» «Юго-Западное ДСУ» Евгений Горюнов пояснил, что помимо снежных заносов, сегодня на дорогах нет видимости.

«Мы всё понимаем о стихии и трассах, где метель создает проблемы и заносы, но… не может же район и город оставаться «вне зоны доступа»!» — недоумевают журналисты.

Напомним, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения Змеиногорска составила 11 155 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в снежном плену из-за снегопадов остаются десятки алтайских населённых пунктов. Перекрыты 10 дорог в 17 населённых пунктах. Люди, терпящие бедствие, говорят, что получают крайне мало помощи.

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