Благовещенск, , 10:50 — REGNUM Жительницу Приамурья, вернувшуюся сегодня, 28 января, из китайского города Хэйхэ, на машине «скорой помощи» увезли с таможни в областную больницу.

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Что послужило причиной срочной госпитализации жительницы Приамурья, в настоящее время не известно. В тоже время все сотрудники, занятые на проведении таможенного контроля на пункте пропуска через границу в городе Благовещенске, обеспеченны медицинскими масками и одноразовыми перчатками, пишет ПортАмур.«При взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора отработаны все меры по локализации российских граждан с признаками инфекционных заболеваний», — сказал начальник Благовещенского таможенного поста Егор Щепеткин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.