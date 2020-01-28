Пекин, , 10:52 — REGNUM Коронавирус 2019-nCoV может передаваться контактным путём через слизистую оболочку глаза. Об этом сообщил представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван 28 января на брифинге.

Он пояснил, что заражение пневмонией нового типа может произойти контактным путём: если вирус попадёт на руки, после чего человек по неосторожности потрёт глаза.

Для защиты от заражения нужно носить защитную маску и тщательно мыть руки, приводит слова Ли Синвана «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 января число заразившихся новым коронавирусом в Ките выросло до 4547. Скончались 106 заболевших.

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