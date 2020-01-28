Тольятти, Самарская область, , 10:40 — REGNUM Пожар в ангаре с резинотехническими изделиями ликвидирован в Тольятти. Об этом 28 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара на улице Новозаводской, 47А составила 1050 кв. метров. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для тушения пожара по тревоге были подняты 53 огнеборца на 21 единице техники.

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