Курган, , 10:38 — REGNUM Курганский областной суд вынес приговор 51-летнему эксгибиционисту-педофилу. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в 2010 году у себя дома курганец демонстрировал половые органы пятилетней девочке, за что был осуждён. В январе 2019 года, находясь возле здания школа №14 в Кургане вновь устроил демонстрацию половых органов восьмилетней школьнице. В обоих случаях дети были сильно напуганы.

Гражданин был признан виновным по ч.3 ст.135 УК РФ («Развратные действия») и ч.5 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и приговорён к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.