Томск, , 10:38 — REGNUM В УМВД России по Томской области обнародовали некоторые подробности инцидента, произошедшего 27 января. В этот день неизвестная женщина оставила девушку в инвалидной коляске в помещении холла перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району Томска, после чего скрылась.

Сотрудники полиции нашли женщину и доставили в отдел. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством. Девушка-инвалид — это её 19-летняя дочь.

Женщину передали медработникам. Жизни и здоровью её дочери ничего не угрожает. Полиция проводит проверку.

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