Улан-Удэ, , 10:32 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, чиновника подозревают в служебном подлоге.

13 декабря 2019 управление заключило контракт на сумму 96,7 млн рублей с коммерческой фирмой на поставку и монтаж оборудования для Республиканского онкологического диспансера.

«Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ — товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом», — отметили в СКР.

По данным следствия, компания не поставила и не смонтировала оборудование на объекте. Тем не менее, благодаря подписанному чиновником документу, расчёты с поставщиком были произведены в полном объёме. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

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