Пекин, , 10:35 — REGNUM Лечение пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, занимает от одной до двух недель. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван на брифинге 28 января.

Он уточнил, что пациенты с относительно легкими формами заболевания выздоравливают за неделю. Более тяжёлые случаи требуют лечения на протяжении двух недель.

Пациента могут выписать из больницы только после прекращения клинических симптомов, когда у него придёт в норму температура, а взятая вирусная проба дважды покажет отрицательный результат.

По данным на 28 января, в Китае заболели 4547 человек, скончались от болезни 106 человек.

Читайте также: В России нет заразившихся новым коронавирусом — Роспотребнадзор