Омск, , 10:28 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 51-летняя бабушка и её четырёхлетний внук. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пожар в частном доме на улице 3 Восточный спуск в Омске соседи заметили примерно в 10:30 по местному времени. Сотрудники МЧС во время тушения нашли в доме тело 51-летней женщины. Из дома вынесли ребёнка, но спасти его медикам не удалось.

Предварительная причина трагедии — острое отравление продуктами горения. Назначены необходимые экспертизы. Семья характеризуется положительно.

Как пояснили в ведомстве, родители ребёнка в момент пожара находились в больнице, а дедушка на работе. Проведя осмотр места происшествия, следователи выдвинули версию о причине пожара: неисправность масляного электрообогревателя либо электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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